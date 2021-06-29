Об этом Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на встрече с Александром Лукашенко. Свое приветственное слово российский гость начал с благодарности за уделенное время и с комплимента нашей стране:
– Очень рад побывать в Беларуси, в Минске. Для меня памятны некоторые места. Очень приятно видеть позитивные изменения. Каждый раз, когда приезжаю, глаз радуется тому, что происходит здесь. Видно, что и город, и трассы, и обочины – все очень ухожено, им уделяется внимание. Получаешь истинное удовольствие, потому что неравнодушно к этому относишься.
Коснулся Николай Патрушев и повестки своего визита:
– Что касается наших консультаций между аппаратами Совета безопасности, они проходят на плановой основе, регулярно. И в данном случае они тоже плановые, а не какие-то внеочередные. Мы будем говорить о гибридных войнах, о региональной и международной безопасности, о том, какая складывается обстановка вокруг наших стран. Безусловно, все зависит не только от того, что происходит у нас в странах внутри, многое зависит и от того, какие силы воздействуют извне. Есть угрозы и вызовы традиционные. Они никуда не ушли. Допустим, международный терроризм и связанный с ним экстремизм. Есть угрозы новые, о которых нужно говорить. Это кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия. Будем эту тему развивать, разъяснять. Надеюсь, что наши консультации, как всегда, пройдут достаточно полезно и успешно.
Фото: БЕЛТА
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Патрушев: на встрече с белорусскими коллегами будем говорить о гибридных войнах, региональной и международной безопасности
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы