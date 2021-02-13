Патриотизм формируется кропотливым и вдумчивым трудом - эксперт БИСИ

Патриотизм формируется кропотливым, вдумчивым, слаженным трудом общества и уважением к истории. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА кандидат социологических наук, доцент, аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова, комментируя данную тему, поднятую на шестом Всебелорусском народном собрании.

"Мы часто обращаемся к патриотизму, не всегда понимая его суть, - сказала она. - Мы уже даже привыкли, что под лозунгом патриотизма реализуются чьи-то политические цели, а еще чаще - конкретные бизнес-интересы. Между тем патриотизм - это не политическое понятие. Толковые словари определяют патриотизм как преданность и любовь к своему Отечеству, стране, народу".

"Однако у каждого народа свое видение патриотизма, которое складывается столетиями и отражает его ментальный код: традиции, запросы и чаяния, - продолжила аналитик. - Одни видят патриотизм в величии государства и военной мощи. Другие ищут его источник в великом прошлом, святости и богоизбранности, "особом пути". Третьи - в экономической гегемонии, геополитических амбициях, возможности доминирования и диктата".

Светлана Алейникова проинформировала, что в преддверии Всебелорусского народного собрания по заказу БИСИ Институт социологии НАН Беларуси провел опрос населения Беларуси в возрасте от 18 лет и старше относительно исторического прошлого и патриотизма. Общий объем выборки составил 1317 респондентов.

"Как показали опросы, для большинства граждан, независимо от их статуса и политических взглядов, Беларусь - это высшая ценность, объединяющая нацию платформа, на которой строится будущее. При этом патриотизм белорусов - деятельный. Он проявляется в привязанности к своей земле, дому, малой родине, родным и близким, готовности брать на себя ответственность за собственное благополучие, - подчеркнула эксперт. - Современному белорусу чужда поговорка "моя хата с краю" - он желает быть причастным к решению актуальных проблем настоящего и определению будущего Беларуси".

По мнению доцента, призвание государства - как можно бережнее относиться "к пробудившейся и искрящейся энергетике общества". В условиях не всегда дружественного нам мира и жесткой конкуренции патриотизм становится одной из внутренних нравственных опор человека, ориентиром его мировоззрения. В то же время, считает она, "чувство патриотизма невозможно навязать указами или распоряжениями, тем более ему нельзя научить".

"Патриотизм, - уверена Светлана Алейникова, - формируется кропотливым, вдумчивым и слаженным трудом общества и государства, уважением к истории, пониманием роли Беларуси в современном мире. Привитие созидательной любви к своей земле является главным смыслом воспитания и образования, идеологической и информационной политики государства. Глубинность патриотизма закладывается на генетическом уровне, прежде всего в семье, через семейные традиции, праздники, передачу мудрости от старших к младшим. Память о прошлом и созидание настоящего - формула будущего".

"Отвечая на запрос граждан о сопричастности, признании и самореализации, мы тем самым реализуем главную идею патриотизма, состоящую не в лозунгах и мифах, а в деятельной любви к Родине, начиная с собственных семьи и дома и заканчивая формированием позитивного облика Беларуси в мире", - добавила аналитик БИСИ.

По материалам БЕЛТА