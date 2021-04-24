Патриотический конгресс Либерально-демократической партии Беларуси в поддержку конституционного строя, мира и спокойствия прошел сегодня в Минске. Одно из его требований: существующие в стране политические партии должны пройти перерегистрацию, дабы отсечь «мертвые души» и структуры, финансируемые извне.
Проходящее в «Президент-отеле» мероприятие собрало несколько сотен делегатов - членов Либерально-демократической партии, представляющих все регионы страны. Его участники обсудили внутригосударственную правовую систему и международную обстановку. Особый акцент был сделан на вопросы партийного строительства в Беларуси. Отмечалось, что из 15 зарегистрированных в стране политических партий реально работают лишь две-три. Председатель ЛДП, депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич уточнил:
- При этом есть объединения, жизнеспособность которых поддерживается явно лишь путем иностранных финансовых вливаний. В связи с чем Либерально-демократическая партия заявляет, что не допустит, чтобы судьбу нашего суверенного государства решали извне!
Опасность такого внешнего управления партийный лидер обозначил днем ранее в программе «Клуб редакторов» на телеканале Беларусь 1:
- Сместить власть в Беларуси - это задача номер один для многих центров силы на Западе. По двум причинам. Первая: Беларусь - последний рубеж перед тем, как раскачивать ситуацию в Российской Федерации. Это аксиома. И второй момент - геополитический: Беларусь занимает крайне важное положение, и она нужна. Но у Запада не получилось реализовать в Беларуси уличный сценарий.
Опубликовано:
630
Патриотический конгресс прошел в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter