Геополитический аналитик из Германии Патрик Поппель отметил, что, когда Запад вводит очередные санкции против Беларуси, еще сильнее отравляется дипломатический климат. Но Александр Лукашенко сохраняет спокойствие. Об этом сообщает информационное агентство "News Front".
– Западные СМИ называют белорусского лидера «последним диктатором Европы», но им стоит объективно взглянуть на нынешнюю ситуацию в стране и на действия Александра Лукашенко, – обратил внимание специалист.
Он добавил: Беларусь попала примерно в ситуацию, аналогичную той, в которой была несколько лет назад Украина.
Западные страны, как отметил аналитик, пытаются перетянуть белорусское государство на свою сторону. Для этого используются всевозможные стратегии.
– Как государственный деятель, Лукашенко должен защищать свой народ и интересы государства от этих нападок. Даже в дебатах о передаче беженцев он действует в интересах народа. Почему он должен держать в своей стране беженцев, которые потеряли свои дома в Афганистане, Северной Африке или на Ближнем Востоке из-за вмешательства Запада? – задался вопросом эксперт.
Аналитик подчеркнул, что не истребители из Беларуси разрушили существующие государственные системы и инфраструктуру, тем самым уничтожив средства к существованию многих граждан. Все эти интервенции пришли с Запада.
– Лукашенко знает, что массовая миграция приводит исключительно к социальным проблемам и росту преступности, поэтому здесь он явно действует в интересах своего народа, – высказался Поппель.
Его поведение, по мнению эксперта, не симпатизирует Западу, так как в Европе уже много лет не хватает таких политиков.
– Для меня Лукашенко – последний сильный государственный деятель Европы, –резюмировал он.
Фото: news-front.info
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Патрик Поппель назвал Лукашенко последним сильным государственным деятелем Европы
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