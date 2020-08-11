Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщается на сайте Московской патриархии, передает БЕЛТА.

– Вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом, – отметил предстоятель Русской православной церкви в поздравительном послании.

Патриарх Кирилл выразил надежду на продолжение сотрудничества, призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости.