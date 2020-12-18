Приемный сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, будучи его единственным наследником, открыл дело о наследстве, пишет ТАСС.
Армен Джигарханян. Фото: ТАСС
«Степан – единственный наследник, который открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на наследство», – сообщил собеседник информационного агентства, уточнивший также, что завещания Армен Джигарханян не оставил.
Ранее народный артист СССР составил завещание в пользу его теперь уже бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, однако после бракоразводного процесса актер то завещание отменил.
Армен Джигарханян умер 14 ноября этого года на 86-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.
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Пасынок Армена Джигарханяна заявил права на наследство
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