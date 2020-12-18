Пасынок Армена Джигарханяна заявил права на наследство

Армен

Джигарханян. Фото:

ТАСС

, – сообщил собеседник информационного агентства, уточнивший также, что завещания Армен Джигарханян не оставил.Ранее народный артист СССР составил завещание в пользу его теперь уже бывшей жены Виталины Цимбалюк-Романовской, однако после бракоразводного процесса актер то завещание отменил.Армен Джигарханян умер 14 ноября этого года на 86-м году жизни. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы.