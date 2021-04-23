Белорусская железная дорога и АО «Укрзализныця» составили и согласовали документ, регламентирующий взаимодействие в рамках организации электронной регистрации пассажиров на поезда международного сообщения, курсирующие между Беларусью и Украиной, сообщается на сайте украинского перевозчика.
Украинская сторона уже подписала соглашение, на очереди – подписание с белорусской стороны. После этого и с началом восстановления международного пассажирского железнодорожного сообщения между странами пассажиры получат возможность приобретать билеты на поезда, курсирующие между двумя государствами, в режиме онлайн.
– После подписания соглашения пассажиры будут путешествовать по электронным проездным документам: теперь им не нужно будет обращаться в билетные кассы на вокзалах, – отмечается в сообщении украинской стороны.
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Пассажиры смогут приобретать ж/д билеты для поездок из Украины в Беларусь онлайн
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