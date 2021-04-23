Пассажиры смогут приобретать ж/д билеты для поездок из Украины в Беларусь онлайн

Украинская сторона уже подписала соглашение, на очереди – подписание с белорусской стороны. После этого и с началом восстановления международного пассажирского железнодорожного сообщения между странами пассажиры получат возможность приобретать билеты на поезда, курсирующие между двумя государствами, в режиме онлайн.– отмечается в сообщении украинской стороны.