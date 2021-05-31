Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки

Пассажиры рейса из Дублина в Краков ирландской авиакомпании Ryanair продолжили путешествие после внеплановой посадки в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-службу федеральной полиции.
По информации агентства, немецкая полиция завершила проведение мероприятий, которые были начаты после экстренной посадки самолета в берлинском столичном аэропорту в районе 20:00 воскресенья. 31 мая около четырех часов утра, по данным DPA, пассажиры, направлявшиеся из Дублина в Краков рейсом компании Ryanair, смогли продолжить путешествие на другом самолете. Отмечается, что причины внеплановой посадки и последующего обыска самолета все еще не озвучены. Представитель федеральной полиции, как отмечает агентство, по оперативным соображениям не стала приводить никаких подробностей. Немецкие СМИ сообщали, что экстренная посадка была совершена из-за информации об угрозе взрыва на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Позднее Ryanair подтвердила, что ее самолет 30 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Берлина после получения сообщения от германских диспетчеров о возможной угрозе на борту.
– Экипаж рейса Ryanair FR1901, следовавшего из Дублина в Краков, вчера, 30 мая, был уведомлен германской авиадиспетчерской службой о потенциальной угрозе безопасности на борту. Капитан, ориентируясь на инструкции, совершил посадку в ближайшем аэропорту Берлина, – рассказали корреспонденту ТАСС в компании.
По информации Ryanair, после посадки пассажиры покинули борт лайнера и прошли тщательную проверку безопасности. Спустя восемь часов, после окончания всех процедур и получения одобрения на вылет от властей Германии, пассажиры вылетели в Краков на запасном самолете ирландского авиаперевозчика.
– Ryanair приносит глубочайшие извинения всем пассажирам за неизбежную задержку, которая была неподконтрольна авиакомпании, – сказано в заявлении.
Фото: dpa.com
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Пассажиры рейса Ryanair из Дублина в Краков продолжили полет после внеплановой посадки
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