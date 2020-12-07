Пассажиры "Аэрофлота" более пяти часов ждут вылета из Нью-Йорка в Москву

Ранее сообщалось, что в полицию Нью-Йорка поступило сообщение о минировании самолета, прилетевшего из Москвы. Людей оперативно высадили, а борт проверили. В результате информация об угрозе не подтвердилась.Очевидцы сообщают, что посадка на рейс, которая должна была осуществиться в 17:40 (1:40 мск), несколько раз откладывалась, в последний раз – до 22:40 (6:40 мск). К поставленному времени проход в самолет опять не открыли. Пассажиры были возмущены, они требовали от сотрудников компании сделать что-нибудь. Люди хотели, чтобы в аэропорту решили проблему с вылетом либо же отправили всех по гостиницам.Пассажиры обсуждали новости о происходящем сначала с тревогой – об угрозе, а потом с облегчением, когда стало известно, что на борту не нашли опасных предметов.Последнее сообщение в большей степени взволновало пассажиров. Люди стали требовать срочного вылета: у кого-то стыковочный рейс, других в Шереметьево ждет такси в Тверь, некоторые спешат к заболевшим родственникам.Сотрудники "Аэрофлота" раздали ваучеры в рестораны аэропорта. Благодаря этому пассажиры немного успокоились.