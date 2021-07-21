Пассажирский самолет кенийской авиакомпании Skyward Express совершил жесткую посадку в аэропорту Эль-Вак в Сомали. Об этом информирует сомалийский новостной портал Garowe Online.
Иллюстративное фото
На портале сообщается, что это случилось в районе Гедо на юге Сомали около границы с Кенией. В самолете было более 40 пассажиров, никто из них не пострадал.
Аэропорт, в котором приземлился лайнер, последние несколько лет не работал.
Фото: pixabay.com
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Сомали
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