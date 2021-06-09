Пассажирский самолет посадили в Киеве из-за сообщения о минировании

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Инцидент произошел 8 июня. Сотрудники службы безопасности выпускали из салона по несколько человек, каждого тщательно проверяли кинологи с собаками. Всех пассажиров доставили в здание аэропорта Борисполь. Багаж отправили на проверку.По информации пресс-службы авиакомпании, при осмотре самолета никаких опасных предметов обнаружено не было.Очевидцы рассказали, что одного гражданина Грузии увели после беседы с силовиками.По факту ложного минирования полиция возбудила уголовное дело.