Пассажирский поезд сбил насмерть женщину под Молодечно

, – рассказала корреспонденту sb.byТакже Юлия Крук уточнила, что в результате этого ЧП на железной дороге в поездке никто не пострадал, а его стоянка составила 12 минут.В УВД Минского облисполкома призывают граждан не забывать о правилах безопасного поведения на железной дороге. Следует помнить, что переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого местах, перебегать перед проходящим поездом категорически запрещено. Также опасно для жизни находится на объектах ж/д транспорта в состоянии алкогольного опьянения.Фото: УВД Минского облисполкома