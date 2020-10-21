Несчастный случай произошел под Молодечно на железнодорожной станции Олехновичи. Пассажирский поезд, следовавший из Минска в Полоцк, смертельно травмировал 45-летнюю жительницу агрогородка Олехновичи Молодечненского района.
– На линию 102 сообщение о происшествии поступило 19 октября в 18:04, – рассказала корреспонденту sb.by официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук. – Жительница агрогородка Олехновичи переходила железнодорожные пути в установленном месте, по пешеходному настилу, но перед близко идущим составом. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако избежать наезда на 45-летнюю женщину не удалось. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Установлено, что в момент трагедии женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому, вероятно, не заметила приближающегося поезда. Сотрудники районного отдела СК проводят проверку.
Также Юлия Крук уточнила, что в результате этого ЧП на железной дороге в поездке никто не пострадал, а его стоянка составила 12 минут.
В УВД Минского облисполкома призывают граждан не забывать о правилах безопасного поведения на железной дороге. Следует помнить, что переходить через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого местах, перебегать перед проходящим поездом категорически запрещено. Также опасно для жизни находится на объектах ж/д транспорта в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: УВД Минского облисполкома
Читайте также:
Мужчина попал под поезд в Минске
В Пуховичском районе электричка сбила мужчину
В Барановичском районе электричка сбила мужчину
Электричка насмерть сбила женщину в Смолевичском районе
Пожилой мужчина попал под поезд в Михановичах
Опубликовано:
1189
Пассажирский поезд сбил насмерть женщину под Молодечно
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter