Пассажирский автобус упал в реку в Пакистане: один человек погиб, 17 пропали без вести

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Инцидент произошел в округе Верхний Кохистан провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял управление на крутом повороте, в результате чего транспорт вылетел с дороги и упал в реку.На момент ДТП в автобусе находилось 18 человек. Водолазы спасательной бригады и местные жители начали поиски пропавших. Однако их работу осложнили особенности рельефа на месте инцидента, а также быстрое и глубокое течение реки.Пока обнаружено тело одного погибшего.