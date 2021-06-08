В Пакистане пассажирский автобус упал в реку. В результате погиб один человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.
Фото: pixabay.com
Инцидент произошел в округе Верхний Кохистан провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял управление на крутом повороте, в результате чего транспорт вылетел с дороги и упал в реку.
На момент ДТП в автобусе находилось 18 человек. Водолазы спасательной бригады и местные жители начали поиски пропавших. Однако их работу осложнили особенности рельефа на месте инцидента, а также быстрое и глубокое течение реки.
Пока обнаружено тело одного погибшего.
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Пассажирский автобус упал в реку в Пакистане: один человек погиб, 17 пропали без вести
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