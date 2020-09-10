Пассажиропоток в Национальном аэропорту Минск в августе вырос в восемь раз по сравнению с апрелем

, – отметили в пресс-службе.В апреле из-за нестабильной эпидемиологической обстановки спад пассажиропотока составил более 93% в сравнении с таким же периодом прошлого года, а количество выполненных авиарейсов сократилось на 83%. Далее из месяца в месяц наблюдался поступательный рост показателей. Так, в мае обслужено почти 38 тысяч пассажиров (на 72% больше, чем в предыдущем месяце), в июне – уже 74 тысячи, в июле показатель превысил 146 тысяч.Количество самолетовылетов в летние месяцы также значительно возросло. Если в апреле аэропорт обслужил 357 самолетов, то уже в июне – 579, в июле – и вовсе 1008. В августе нынешнего года авиапредприятие обслужило в восемь раз больше пассажиров, чем в апреле (более 176 тысяч), и в три раза больше пассажирских авиарейсов (1136).Иностранные авиакомпании постепенно восстанавливают регулярную полетную программу в Национальный аэропорт Минск после вынужденной паузы из-за пандемии COVID-19. На данный момент уже шесть иностранных авиаперевозчиков возобновили регулярные полеты в столичный аэропорт: Иракские авиалинии, Турецкие авиалинии, Узбекские авиалинии, немецкая авиакомпания Lufthansa, авиакомпания из ОАЭ Etihad Airlines и польский национальный авиаперевозчик LOT. Авиакомпания AIR China не прекращала выполнение рейсов в Минск."Белавиа" продолжала выполнять полетную программу в разрешенные страны на протяжении всего времени с начала развития пандемии, постепенно восстанавливая маршрутную сеть (на данный момент это 35 направлений).Кроме того, частота рейсов увеличилась, в том числе за счет открытия чартерных программ в Турцию, Египет, Тунис, Албанию, Черногорию и Болгарию, которые также выполняет авиакомпания "Белавиа".