Пассажиропоток четырех новых станций минского метро составляет около 10 тыс. человек в день

, – рассказалОн также добавил, что данные статистики составлены на основе учета пассажиров, которые зашли на станции через турникеты на входах. Следует учесть, что две станции являются пересадочными: "Юбилейная площадь" связана с "Фрунзенской", а на "Вокзальную" можно попасть с одной из самых загруженных – со станции "Площадь Ленина". Это значит, что пассажиропоток четырех новых станций третьей линии суммарно будет превышать 10 тыс. человек в день.