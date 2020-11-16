Поезда Зеленолужской линии Минского метрополитена в среднем перевозят 10 тыс. человек в день, пишет БЕЛТА.
– В первый день, 7 ноября, через четыре новые станции – "Юбилейная площадь", "Вокзальная", "Ковальская Слобода", "Площадь Франтишка Богушевича" – прошли 10 420 пассажиров. На следующий – 3682. А дальше снова каждый день около 10 тыс.: 9 ноября – 10 823, 10 ноября – 9944, 11-го – 9547, – рассказал пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб.
Он также добавил, что данные статистики составлены на основе учета пассажиров, которые зашли на станции через турникеты на входах. Следует учесть, что две станции являются пересадочными: "Юбилейная площадь" связана с "Фрунзенской", а на "Вокзальную" можно попасть с одной из самых загруженных – со станции "Площадь Ленина". Это значит, что пассажиропоток четырех новых станций третьей линии суммарно будет превышать 10 тыс. человек в день.
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Пассажиропоток четырех новых станций минского метро составляет около 10 тыс. человек в день
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ