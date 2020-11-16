Пассажирам для полета в КНР нужно пройти онлайн-регистрацию "Свидетельства о состоянии здоровья"

, – отметили в посольстве КНР в Беларуси.При посадке на самолет иностранные пассажиры должны предъявить электронную или печатную версию "Свидетельства о состоянии здоровья" для ее проверки сотрудниками авиакомпании.Ранее посольство сообщало, что в целях минимизации распространения COVID-19 с 7 ноября пассажирам, вылетающим из Беларуси в Китай, перед посадкой в самолет необходимо предъявить справки об отрицательных результатах ПЦР-теста и теста на антитела класса IgM к SARS-CoV-2, а также подать заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан).Касательно требований к тестам в дипмиссии рассказали:Пассажирам, направляющимся в Китай из Беларуси транзитом через третьи страны, необходимо сдать ПЦР-тест и тест на антитела IgM в учреждениях, назначенных посольством КНР в Беларуси в течение 48 часов с момента взятия пробы до вылета. После получения отрицательных результатов тестов необходимо направить в посольство КНР в Минске заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан). В транзитной стране нужно заново сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на антитела IgM в учреждениях, назначенных посольством КНР в транзитной стране в течение 48 часов с момента взятия пробы до вылета. После получения отрицательных результатов тестов - направить посольству КНР в транзитной стране заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан).В дипмиссии просят внимательно ознакомиться c данной информацией, если планируется поездка в Китай., – отметили в посольстве.