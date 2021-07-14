Инцидент произошел 14 июля на столичной станции метро "Октябрьская". Об этом сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.
Мужчина упал на рельсы в 13:09. Сразу же было снято напряжение с контактного рельса. Пострадавшего вывели на платформу. В 13:16 напряжение было снова подано.
Движение поездов восстановлено, серьезной задержки движения не наблюдалось. Сейчас метро работает в обычном режиме.
Фото из архива БЕЛТА
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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Октябрьская»
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