Таксист привез домой из больницы пожилую женщину. Рассчитаться за нее вышел из квартиры нетрезвый сын. После передачи денег мужчина решил сам воспользоваться автомобилем, но таксист, видя его состояние, отказался того везти.
Потенциальный пассажир достал нож, стал угрожать расправой и требовал ехать. Таксист поспешил набрать номер милиции. На место происшествия выбыла группа задержания Советского отдела охраны.
– Мужчину задержали. При досмотре у него оказался не только перочинный нож, которым он угрожал, но и кухонный за пазухой, – сообщают в Департаменте охраны МВД Беларуси.
В отношении 44-летнего гомельчанина возбуждено уголовное дело.
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Пассажир с двумя ножами угрожал таксисту в Гомеле
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК