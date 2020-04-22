Законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» одобрен сегодня сенаторами в ходе второй сессии Совета Республики Национального собрания.
Игорь Брыло. Фото: архив БЕЛТА
Как отметил, представляя данный проект закона, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, главная новация — дополнение Закона «О племенном деле в животноводстве» термином «паспорт племенного животноводства»:
— В республике создана развитая племенная система, имеющая немало уникальных наработок. Однако отсутствие такого документа — паспорта племенного животноводства — заведомо ставит Республику Беларусь в неравные условия с другими странами при реализации племенной продукции или материала за пределы республики.
Данный законопроект был разработан в целях приведения положений Закона «О племенном деле в животноводстве» в соответствие с рядом указов Президента и законами «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» и «О нормативных правовых актах». По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого, повышение экономической эффективности животноводства — не только узковедомственный интерес:
— Генетика — не просто важнейшее направление АПК, это по сути «золотой запас» нашей страны. Успешное развитие этой отрасли будет способствовать повышению экспортного потенциала всей аграрной отрасли Беларуси.
В повестке дня сегодняшней сессии Совета Республики 14 вопросов.
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Паспорт племенного животноводства появится в Беларуси
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