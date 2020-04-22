Паспорт племенного животноводства появится в Беларуси

Игорь Брыло. Фото: архив

БЕЛТА

Как отметил, представляя данный проект закона, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло, главная новация — дополнение Закона «О племенном деле в животноводстве» термином «паспорт племенного животноводства»:Данный законопроект был разработан в целях приведения положений Закона «О племенном деле в животноводстве» в соответствие с рядом указов Президента и законами «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» и «О нормативных правовых актах». По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого, повышение экономической эффективности животноводства — не только узковедомственный интерес:В повестке дня сегодняшней сессии Совета Республики 14 вопросов.