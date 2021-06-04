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Пасхальная молодежная ярмарка «Пасхалица на Соборной» вчера подарила радость минчанам и гостям столицы

Духовные песнопения, зажигательные танцы, концерт популярной музыки, дружные хороводы и мастер-классы от ремесленников. Тихий дворик у Свято-Духова кафедрального собора в Минске на один вечер превратился в фестивальную площадку. 


Чтобы напомнить прихожанам о том, что продолжаются пасхальные дни (они идут сорок последующих дней после Пасхи), подарить множество позитивных эмоций, а также подарки гостям, и был организован этот уникальный фестиваль. Первый фест «Пасхалица на Соборной» был проведен религиозной организацией «Братство в честь Святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии Белорусской православной церкви» пять лет назад. С тех пор традиции фестиваля продолжаются.

– Устраивать гуляния с песнями и танцами было принято издавна, – говорит иерей Дмитрий Нецветаев. – Мы делимся нашей пасхальной радостью с прихожанами. Молодежь приходит к нам в собор, учится здесь петь в вокальных студиях, а затем дарит прихожанам удивительные выступления.




На игровой площадке весело было и детям, и взрослым. Ростовые куклы зайца и медведя из мультфильма «Маша и медведь» веселили ребятню. Звуки цимбал, бубнов и гармошек завораживали мимо проходящих минчан. Кто-то стоял и слушал, а кто-то, поддавшись зажигательным ритмам, пускался в пляс. Танцы народов мира, народные, эстрадные песни никого из присутствующих не оставили равнодушными. 

– Как только узнали о православном фестивале, сразу решили на нем побывать, – рассказала минчанка Ангелина Иванова. – Это так здорово, когда люди могут, никуда не выезжая из большого города, теплым летним вечером отдохнуть с друзьями и посетить концерт под открытым небом.



Свое творчество гостям фестиваля весь вечер дарили молодежные коллективы Свято-Духова кафедрального собора, музыканты, детские коллективы, сольные исполнители. Фейерверк позитивных эмоций устроили победители международных фестивалей «Мир сделался добрым», международного фестиваля в Черногории, конкурса «Talented kids», детский ансамбль танца Белорусского государственного университета «Лiтарынка», а также лауреаты международных фестивалей и республиканских конкурсов – инструментальный ансамбль «Кросны», а также трижды лауреат и стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи –  хор «Brevis».

На ярмарке всех желающих бесплатно научили делать цветы из воздушных шаров, плести корзинки из шерстяных ниток, изготовлять сувениры из стекла. Завершился фестиваль хоровым исполнением песни «Вера вечна».








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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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