Пасхальная молодежная ярмарка «Пасхалица на Соборной» вчера подарила радость минчанам и гостям столицы

Чтобы напомнить прихожанам о том, что продолжаются пасхальные дни (они идут сорок последующих дней после Пасхи), подарить множество позитивных эмоций, а также подарки гостям, и был организован этот уникальный фестиваль. Первый фест «Пасхалица на Соборной» был проведен религиозной организацией «Братство в честь Святого апостола Иоанна Богослова Минской епархии Белорусской православной церкви» пять лет назад. С тех пор традиции фестиваля продолжаются.– говоритНа игровой площадке весело было и детям, и взрослым. Ростовые куклы зайца и медведя из мультфильма «Маша и медведь» веселили ребятню. Звуки цимбал, бубнов и гармошек завораживали мимо проходящих минчан. Кто-то стоял и слушал, а кто-то, поддавшись зажигательным ритмам, пускался в пляс. Танцы народов мира, народные, эстрадные песни никого из присутствующих не оставили равнодушными.– рассказалаСвое творчество гостям фестиваля весь вечер дарили молодежные коллективы Свято-Духова кафедрального собора, музыканты, детские коллективы, сольные исполнители. Фейерверк позитивных эмоций устроили победители международных фестивалей «Мир сделался добрым», международного фестиваля в Черногории, конкурса «Talented kids», детский ансамбль танца Белорусского государственного университета «Лiтарынка», а также лауреаты международных фестивалей и республиканских конкурсов – инструментальный ансамбль «Кросны», а также трижды лауреат и стипендиат Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи – хор «Brevis».На ярмарке всех желающих бесплатно научили делать цветы из воздушных шаров, плести корзинки из шерстяных ниток, изготовлять сувениры из стекла. Завершился фестиваль хоровым исполнением песни «Вера вечна».