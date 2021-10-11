Пашу рассказал, как изменился Black Star после ухода Тимати

Год назад популярный исполнитель, бизнесмен и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) покинул музыкальный лейбл Black Star. Он являлся одним из его основателей. Коллега музыканта - российский бизнесмен и продюсер Пашу (Павел Курьянов), который сейчас руководит империей, рассказал, что изменилось в компании с того времени.
- Это спровоцировало много хороших изменений внутри компании, которых, возможно, без этой ситуации могло бы не быть. Потому что любой кризис тебя заставляет думать по-другому. До этого была неощутимая зона комфорта, которая не давала смотреть иначе. Сейчас без Тимура мы должны думать, как подавать новые проекты, преподносить новых артистов. По многим проектам за этот год удалось продвинуться очень серьезно, - рассказал бизнесмен во время интервью Динаре Сатжан.
Пашу добавил, что Тимати умеет профессионально управлять "хайпом".
- Поэтому часто нам и удавалось ловить большие волны, - сказал он.
Напомним, звукозаписывающая студия Black Star 15 лет назад была основана Тимуром Юнусовым, Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе. За это время удалось создать не только самый популярный в Росии музыкальный лейбл, но и крупную группу компаний с профилем от производства (от бургеров до одежды) до оказания услуг (фитнес, мойка машин, барбершопы и так далее).
Фото: 360tv.ru