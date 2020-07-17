Пашинян рассказал Лукашенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

Во время встречи во Дворце Независимости с Александром Лукашенко Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал белорусскому Президенту об итогах заседания Евразийского межправсовета.

– Мы давно не виделись по причине коронавируса, – прежде всего отметил Никол Пашинян. – Надеюсь, что наша работа войдет в привычное русло, и мы в плановом режиме будем регулярно встречаться.

Само прошедшее в Минске заседании Евразийского межправсовета Премьер-министр Армении назвал довольно эффективным.

– Должен сказать, есть довольно-таки хорошие результаты. Могу привести пример Армении. Мы должны были устранить два барьера, и мы уже это сделали. Одно решение уже вступило в силу. Другое принято и вступит в силу в течение трех месяцев, – сказал он.

Никол Пашинян среди прочего обозначил: два барьера из трех устранила и российская сторона. Затем резюмировал:

– Мы заслушали доклад о десяти барьерах. Восемь барьеров уже фактически устранены. Еще там были очень важные вопросы по поводу участия предприятий и организаций ЕАЭС в государственных тендерах. Думаю, там мы тоже пришли к довольно-таки хорошему решению.

В череде обсужденных вопросов, подчеркнул Премьер-министр Армении, были те, которые особенно интересовали Беларусь, а также те, которые представляли особый интерес для Армении.

– Я думаю, что если мы сумеем держать на уровне политическую волю по поводу ЕАЭС, все вопросы решатся. Нужно просто над ними продолжительно работать, – добавил он.

Фото: БЕЛТА

