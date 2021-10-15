Пашинян: одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам

Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил:

– В юбилейном для Содружества Независимых Государств году председательство осуществляет Беларусь, которая, несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений, приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества.





Тридцатилетие – это хороший повод поделиться мнениями о результатах проведенной работы, наметить пути дальнейшего развития организации, роль и значение которой на разных этапах рассматривались по-разному.

Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона поддержала заявление глав государств – участников Содружества Независимых государств в связи с 30-летием СНГ:

– Оно дает не только оценку деятельности организации, но и намечает направление его дальнейшего развития. Обозначены пути взаимодействия, в том числе зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, инновационных технологий, утилизации ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что из одной сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам:

– Которое, помимо всего прочего, обеспечивает связь прошлого с будущим. Ярким свидетельством того является, например, ежегодный молодежный конкурс «Сто идей для стран СНГ», который на днях прошел в армянском городе Капан.

Армения, по словам Никола Пашиняна, поддержала и решения по другим рабочим вопросам, которые планируется сегодня подписать.

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