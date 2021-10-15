SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Пашинян: одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам

Пашинян: одной из сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам

Об этом на заседании Совета глав государств СНГ заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил:

– В юбилейном для Содружества Независимых Государств году председательство осуществляет Беларусь, которая, несмотря на целый ряд эпидемиологических ограничений, приложила максимум усилий для продвижения сотрудничества.


Тридцатилетие – это хороший повод поделиться мнениями о результатах проведенной работы, наметить пути дальнейшего развития организации, роль и значение которой на разных этапах рассматривались по-разному.

Никол Пашинян подтвердил, что армянская сторона поддержала заявление глав государств – участников Содружества Независимых государств в связи с 30-летием СНГ:

– Оно дает не только оценку деятельности организации, но и намечает направление его дальнейшего развития. Обозначены пути взаимодействия, в том числе зеленой экономики, цифровизации, промышленной кооперации, инновационных технологий, утилизации ресурсов, поддержки малого и среднего бизнеса. 

Премьер-министр Армении также подчеркнул, что из одной сильных сторон СНГ всегда было сотрудничество по гуманитарным вопросам:

– Которое, помимо всего прочего, обеспечивает связь прошлого с будущим. Ярким свидетельством того является, например, ежегодный молодежный конкурс «Сто идей для стран СНГ», который на днях прошел в армянском городе Капан.

Армения, по словам Никола Пашиняна, поддержала и решения по другим рабочим вопросам, которые планируется сегодня подписать.

deu@sb.by

Фото БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы