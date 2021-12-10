Пашинян: нужно увеличивать доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС

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По его мнению, важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка союза:Пашинян уверен, что активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурным преобразованиям экономик государств союза, их модернизации и диверсификации:Проведенный мониторинг планов либерализации и анализа рынков ЕАЭС и государств-членов позволит сформулировать ряд проблем его функционирования и продолжить дальнейшую конструктивную работу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов, уверен премьер-министр Армении Пашинян.– отметил представитель Армении.Еще одна ключевая составляющая эффективного развития союза, по его мнению, – расширение горизонтов международного сотрудничества и создание широкой сети торгово-экономических связей:Он напомнил, что за эти годы союз выработал различные форматы взаимодействия с третьими странами. Решение этих задач обобщено в основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.