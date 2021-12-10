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Пашинян: нужно увеличивать доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает необходимым увеличить долю расчетов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС. Об этом он заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.  

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По его мнению, важным аспектом развития евразийской интеграции и одним из главных критериев взаимодействия ЕАЭС должно стать развитие внутреннего рынка союза:

– Именно обеспечение функционирования внутреннего рынка без барьеров, ограничений и изъятий станет мощным импульсом для экономического и промышленного роста наших государств, повышения их конкурентоспособности, активизации бизнеса, создания дополнительных рабочих мест, сокращения безработицы.

Пашинян уверен, что активизация и углубление интеграционных процессов будут способствовать структурным преобразованиям экономик государств союза, их модернизации и диверсификации:

– Очевидно, что торговля услугами, которая стала динамичным компонентом в современной мировой экономике, является новым стимулом для диверсификации экспорта развивающихся стран. В таких условиях растет важность повышения экспорта услуг странами – участницами ЕАЭС, объем которого пока не столь значителен.

Проведенный мониторинг планов либерализации и анализа рынков ЕАЭС и государств-членов позволит сформулировать ряд проблем его функционирования и продолжить дальнейшую конструктивную работу на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов, уверен премьер-министр Армении Пашинян. 

– Нам также следует воплощать в жизнь стратегическую задачу постоянного увеличения доли национальных валют в расчетах по торговым сделкам внутри ЕАЭС. Текущее инфляционное явление и рост цен во всем мире в очередной раз подтверждают эту необходимость, – отметил представитель Армении. 

Еще одна ключевая составляющая эффективного развития союза, по его мнению, – расширение горизонтов международного сотрудничества и создание широкой сети торгово-экономических связей:

– В этом контексте считаю важным еще раз обратить внимание на заинтересованных в скорейшем заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС. Опыт функционирования временного соглашения с Тегераном наглядно показывает наличие потенциала и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.  

Он напомнил, что за эти годы союз выработал различные форматы взаимодействия с третьими странами. Решение этих задач обобщено в основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2022 год. 
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Фото: РЕЙТЕР
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