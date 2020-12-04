Армения выступает за окончательное урегулирование вопроса формирования общего рынка газа ЕАЭС. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания Евразийского межправсовета, которое проходит в режиме видеоконференции. По его словам, принципиально важным остается вопрос о необходимости создания равных и недискриминационных условий конкуренции во всех отраслях экономик стран союза.
– Поэтому мы придерживаемся мнения о необходимости осуществления скоординированной энергетической политики, формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка. Важное значение в этом плане будет иметь принятие международного договора об общем рынке газа ЕАЭС, предполагающего реализацию общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий при транспортировке и транзите газа. Мы подчеркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа.
Никол Пашинян выразил уверенность, что благодаря этому будут обеспечены условия для повышения уровня энергетической безопасности, экономической интеграции и конкурентоспособности государств союза.
Фото: БЕЛТА
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Пашинян: Армения выступает за окончательное урегулирование вопроса формирования общего рынка газа ЕАЭС
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