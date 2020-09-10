Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
Фото: ТАСС
"У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката", – сообщил Пашаев в четверг ТАСС.
В то же время адвокат пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник Ефремова на судебном процессе. "Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд", – сказал Пашаев.
Как сообщила ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. "Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции", – сказала Литвинович. Член ОНК Ева Меркачева рассказала, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.
Как пояснил источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания – либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселения с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья ищет нового адвоката.
Ранее Пашаев назвал глупостью, что актер отказался от его услуг и сообщил, что подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную. В этой жалобе он просит приговор отменить.
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Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора
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