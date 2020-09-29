Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев надеется, что апелляционная инстанция смягчит приговор актеру после его жалобы на давление со стороны бывшего защитника.
Эльман Пашаев. Фото: архив ТАСС
"Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом", – сообщил адвокат корреспонденту ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать жалобу Ефремова на приговор.
Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда, актер лично обжаловал приговор, попросив смягчить его. "В своей жалобе он указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э. М.", – сказали в пресс-службе.
Ранее приговор обжаловали три новых адвоката Ефремова. Один из них Роман Филиппов в жалобе указал, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе также упоминается, что Пашаев был лишен статуса адвоката. В суд также поступила расширенная жалоба бывшего защитника артиста, Пашаев просит приговор отменить.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера интернет-магазина Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он содержится в СИЗО-5 "Водник".
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Пашаев надеется, что жалоба Ефремова на давление с его стороны поможет смягчить приговор
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