В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в рамках состязаний по парусному спорту наша соотечественница Татьяна Дроздовская участвовала в двух гонках (9-й и 10-й) в классе «Лазер-радиал».
По итогам 9-й гонки белоруска заняла 23-е место, а вот позже немного улучшила свой результат и в 10-й гонке финишировала 19-й.
Напомним, что вчера Татьяна Дроздовская поучаствовала в двух гонках класса «Лазер-радиал» – седьмой и восьмой. В них белоруска финишировала 17-й и 19-й. А Никита Циркун 29 июля представлял нашу страну в трех гонках (10–12-й) в классе RS:X. В первом выступлении за вчера наш соотечественник занял 23-е место, а потом улучшил свой результат, финишировав 20-м в 11-й и 12-й гонках.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера можно почитать в обзоре, перейдя по этой ссылке.
Опубликовано:
1208
Парусный спорт на Олимпиаде: какой результат Дроздовская показала 30 июля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: