Парусный спорт на Олимпиаде. Итоги дня и результаты белорусов

"Лазер-радиал" (3-я гонка), женщины. Наша соотечественница Татьяна Дроздовская финишировала 20-й. На первом месте – представительница Норвегии, на втором – итальянка. Третье место у спортсменки из Дании. По итогам четвертой гонки в данном классе белоруска заняла 25-е место. Тройка лидеров получилась следующей: Греция, Нидерланды, Норвегия.В категории RS:X на четвертом выступлении белорус Никита Циркун занял 17-е место. В тройке лидеров были Нидерланды, Великобритания и Польша. В пятой гонке наш соотечественник не финишировал (первые три места – у Франции, Италии и Швейцарии). В шестой гонке Никита Циркун оказался на 21-м месте. Тройка лидеров: Франция, Норвегия, Италия.К слову, завтра любители парусного спорта вновь смогут поболеть за наших: Татьяна Дроздовская выступит в двух гонках в классе «Лазер-радиал». Начнется состязание в 6:05 по минскому времени.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.