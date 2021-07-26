В рамках летних Олимпийских игр в Токио сегодня прошло несколько гонок в классах «Лазер-радиал» и RS:X. Результаты опубликовали на официальном сайте «Токио-2020». Рассказываем, как финишировали белорусы.
"Лазер-радиал" (3-я гонка), женщины. Наша соотечественница Татьяна Дроздовская финишировала 20-й. На первом месте – представительница Норвегии, на втором – итальянка. Третье место у спортсменки из Дании. По итогам четвертой гонки в данном классе белоруска заняла 25-е место. Тройка лидеров получилась следующей: Греция, Нидерланды, Норвегия.
В категории RS:X на четвертом выступлении белорус Никита Циркун занял 17-е место. В тройке лидеров были Нидерланды, Великобритания и Польша. В пятой гонке наш соотечественник не финишировал (первые три места – у Франции, Италии и Швейцарии). В шестой гонке Никита Циркун оказался на 21-м месте. Тройка лидеров: Франция, Норвегия, Италия.
К слову, завтра любители парусного спорта вновь смогут поболеть за наших: Татьяна Дроздовская выступит в двух гонках в классе «Лазер-радиал». Начнется состязание в 6:05 по минскому времени.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Парусный спорт на Олимпиаде. Итоги дня и результаты белорусов
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