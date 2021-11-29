Партнерская проверка ВАО АЭС началась на БелАЭС

Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ), 29 ноября начали работу на Белорусской АЭС. Подробности сообщили в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Уточняется, что в ходе миссии (с 29 ноября по 10 декабря) эксперты проведут предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока БелАЭС. «Проверка будет проведена по 14 областям. В том числе по эксплуатации, инженерно-техническому обеспечению, радиационной защите, опыту эксплуатации, подготовке персонала, противопожарной защите и другим», – уточняется в сообщении.

В течение второй недели предпусковой партнерской проверки к команде экспертов присоединится директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксёнов.

Фото: belaes.by