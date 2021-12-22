Партнера Ксении Бородиной на «Ледниковом периоде» Дмитрия Соловьева жестоко избили

32-летний спортсмен отдыхал в караоке в компании друзей и возлюбленной. Когда они вышла на улицу, к девушкам начала приставать группа мужчин. Соловьев заступился за возлюбленную и подруг, за это неизвестные избили фигуриста. Нападавших было трое.
В результате инцидента спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии.
Нападавшие задержаны полицией.
Российский фигурист Дмитрий Соловьев также известен по проекту «Ледниковый период». В прошлом году он катался на льду с певицей Ольгой Бузовой. В этом году его партнершей стала телеведущая Ксения Бородина, с которой они дошли до финала.
Фото: instagram.com/dmitry_solovyev