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  2. Партнера Ксении Бородиной на «Ледниковом периоде» Дмитрия Соловьева жестоко избили

Партнера Ксении Бородиной на «Ледниковом периоде» Дмитрия Соловьева жестоко избили

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева жестоко избили в центре Москвы. Об этом сообщает издание Super.ru


32-летний спортсмен отдыхал в караоке в компании друзей и возлюбленной. Когда они вышла на улицу, к девушкам начала приставать группа мужчин. Соловьев заступился за возлюбленную и подруг, за это неизвестные избили фигуриста. Нападавших было трое. 

В результате инцидента спортсмен получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии.   

Нападавшие задержаны полицией. 

Российский фигурист Дмитрий Соловьев также известен по проекту «Ледниковый период». В прошлом году он катался на льду с певицей Ольгой Бузовой. В этом году его партнершей стала телеведущая Ксения Бородина, с которой они дошли до финала.

Фото: instagram.com/dmitry_solovyev
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