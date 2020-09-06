Партнер Бузовой в "Ледниковом периоде" оценил ее умение стоять на коньках

Олимпийский чемпион 2014 года в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев рассказал, как Ольга Бузова катается на коньках, пишет РИА Новости.
Фото: страница Дмитрия Соловьева в Instagram
Ранее появилась информация, что известная певица и телеведущая примет участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на российском Первом канале. Дмитрий Соловьев станет партнером Ольги Бузовой на льду.
"Я бы сказал, что мне достался джокер, хотя Ольга на коньках раньше не стояла. В один день мне позвонила помощница Ильи Авербуха и попросила прийти на каток. А я даже не стал спрашивать, с кем мне предстояло кататься. Когда я приехал, то Илья показал в дальний угол катка: "Узнаешь? Это Бузова". У меня вырвалось: "Нет!" Чтобы вы понимали реакцию: в углу, растопырив руки, на двух ногах стояла полусогнутая фигура. Это был человек-паника, что просматривалось в каждом ее движении", - рассказал спортсмен.
"Но нам сразу как-то очень хорошо поехалось. Оля быстро начала схватывать некоторые вещи, и я изменил свое первоначальное мнение о ней. В Бузовой столько желания научиться чему-то новому, столько энергии, столько готовности работать! Это при условии, что у нее огромное количество разных съемок. Такому характеру и отношению к работе можно только позавидовать", - добавил Дмитрий Соловьев.
В "Ледниковом периоде" вместе с титулованными фигуристами катаются в паре звезды кино, театра, музыки, балета и других сфер культуры.
Опубликовано:
1988
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