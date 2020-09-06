Партнер Бузовой в "Ледниковом периоде" оценил ее умение стоять на коньках

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Дмитрия Соловьева в Instagram

Ранее появилась информация, что известная певица и телеведущая примет участие в новом сезоне шоу "Ледниковый период" на российском Первом канале. Дмитрий Соловьев станет партнером Ольги Бузовой на льду., - рассказал спортсмен., - добавил Дмитрий Соловьев.В "Ледниковом периоде" вместе с титулованными фигуристами катаются в паре звезды кино, театра, музыки, балета и других сфер культуры.