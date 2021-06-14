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«Партизаны Беларуси» приехали в гомельский политех

В мраморном зале Гомельского государственного технического университета им П. О. Сухого сегодня открылась выставка «Партизаны Беларуси». Это визуализированная часть масштабного совместного интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива. На стендах студенты могут узнать из копий оригинальных документов и фотографий, как воевали белорусские партизаны, а в уникальной базе найти информацию о героях, совершавших подвиги в тылу врага.


 Электронную базу данных проекта partizany.by о белорусских партизанах и подпольщиках начали создавать в 2018 году.  Сейчас в ней содержится почти 140 тысяч карточек. Большая работа по обновлению продолжается и сегодня – информация приходит со всех концов страны и из ближнего зарубежья. Формируются новые индивидуальные электронные карточки партизан с фотографиями, перечислением наград и данными о боевом пути. Вся информация находятся в бесплатном доступе, ее можно скопировать. За два года портал partizany.by посетило более 220 тысяч пользователей.

В 2020-м выставка была представлена в Бресте, Гродно, Могилеве и Молодечно. В город над Сожем «Партизаны Беларуси» приехали 4 июня этого года. Первой точкой стал ГГУ им. Ф. Скорины. Теперь с 14 по 18 июня с партизанским прошлым страны знакомятся студенты и преподаватели технического университета. Это значимое событие в жизни вуза, подчеркнул проректор ГГТУ им. П. О. Сухого Виктор Кириенко:


− На выставке представлены очень интересные данные. Во время ВОВ в Беларуси действовали 1255 партизанских отрядов. Количество бойцов в них превышало 370 тысяч человек! Кто они? Наши деды, прадеды, бабушки. Партизаны  – это не регулярная армия, а мирные люди, среди которых было немало стариков, женщин, подростков. Они взялись за оружие, чтобы изгнать врага со своей земли – это подвиг всего народа. Наверно, поэтому именно белорусские партизаны – самые известные в мире. Важно, чтобы новые поколения белорусов помнили великие свершения и огромные жертвы предков ради их свободы. Чтобы память о знаковом для нации событии не искажалась, необходимы такие выставки, базы данных, большая работа по сохранению и популяризации имен наших героев и их подвигов.   



 С 21 июня «Партизаны Беларуси» переедут в Гомельский государственный медицинский университет, а затем в Белорусский государственный университет транспорта (с 28 июня по 5 июля). Кстати, на вставке работает интерактивный стенд, на котором можно поискать данные о своих героических дедах из партизанских отрядов или подполья. 


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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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