Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир

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В марте осуществлена отгрузка очередной партии из пяти фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221. Ранее в эту самую большую и одну из наиболее развитых стран Африки были отправлены четыре погрузчика серии 7822. Отгруженная техника предназначена для работы в карьерах Saoura и Zahana, которые входят в состав государственной компании Group Industrial Cement Algeria, и позволит значительно увеличить объемы производства цемента.Поставка карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555Е грузоподъемностью 55 тонн и фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 (эксплуатация этих машин в комплексе дает максимально эффективный результат) в адрес крупнейшего производителя цемента в Алжире компании GICA Group стала возможна благодаря совместной работе ОАО «БЕЛАЗ» и его партнера в этой стране — компании MATERA.Сейчас БЕЛАЗ ведет активную работу как с государственными, так и с частными горнодобывающими компаниями по дальнейшему расширению взаимодействия по поставкам на рынок Алжира. В планах участие в специализированных выставках и проведение прямых переговоров с заинтересованными потребителями карьерной техники в этом регионе.