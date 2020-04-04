Одним из итогов планомерной и выверенной работы Белорусского автомобильного завода по диверсификации рынков сбыта в 2019 году стала победа в тендерах на поставку карьерных самосвалов и погрузчиков «БЕЛАЗ» в Алжир, сообщается на официальном сайте предприятия.
Фото: belaz.by
В марте осуществлена отгрузка очередной партии из пяти фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221. Ранее в эту самую большую и одну из наиболее развитых стран Африки были отправлены четыре погрузчика серии 7822. Отгруженная техника предназначена для работы в карьерах Saoura и Zahana, которые входят в состав государственной компании Group Industrial Cement Algeria, и позволит значительно увеличить объемы производства цемента.
Поставка карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7555Е грузоподъемностью 55 тонн и фронтальных погрузчиков БЕЛАЗ-78221 (эксплуатация этих машин в комплексе дает максимально эффективный результат) в адрес крупнейшего производителя цемента в Алжире компании GICA Group стала возможна благодаря совместной работе ОАО «БЕЛАЗ» и его партнера в этой стране — компании MATERA.
Сейчас БЕЛАЗ ведет активную работу как с государственными, так и с частными горнодобывающими компаниями по дальнейшему расширению взаимодействия по поставкам на рынок Алжира. В планах участие в специализированных выставках и проведение прямых переговоров с заинтересованными потребителями карьерной техники в этом регионе.
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Партия погрузчиков БЕЛАЗ отгружена в Алжир
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