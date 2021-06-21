Партия Пашиняна недобрала 0,08% для единоличного формирования правительства

ЦИК Армении уже обработал данные со всех 2008 участков для голосования на внеочередных выборах в парламент, которые прошли 20 июня. «Гражданский договор» победил, получив 53,92% голосов избирателей, однако единолично сформировать правительство партия не сможет. На втором месте – блок бывшего главы государства Роберта Кочаряна «Армения», голоса которому отдали 21,04% избирателей. Также отмечен блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов).Интересный факт: во время подсчета голосов «Гражданский договор» какое-то время лидировал с большим отрывом, набирая более 54%, необходимых для единоличного формирования партией правительства.Избирательный порог для политических сил составляет 5%, а для блоков – 7%.Всего во внеочередных выборах в армянский законодательный орган участвовали 25 партий и блоков. Согласно информации ЦИК, явка составила почти 50%.