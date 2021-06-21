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  2. Партия Пашиняна недобрала 0,08% для единоличного формирования правительства

Партия Пашиняна недобрала 0,08% для единоличного формирования правительства

Партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не хватило 0,08% голосов для того, чтобы единолично сформировать правительство, передает ТАСС.


ЦИК Армении уже обработал данные со всех 2008 участков для голосования на внеочередных выборах в парламент, которые прошли 20 июня. «Гражданский договор» победил, получив 53,92% голосов избирателей, однако единолично сформировать правительство партия не сможет. На втором месте – блок бывшего главы государства Роберта Кочаряна «Армения», голоса которому отдали 21,04% избирателей. Также отмечен блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,23% голосов).

Интересный факт: во время подсчета голосов «Гражданский договор» какое-то время лидировал с большим отрывом, набирая более 54%, необходимых для единоличного формирования партией правительства.

Избирательный порог для политических сил составляет 5%, а для блоков – 7%. 

Всего во внеочередных выборах в армянский законодательный орган участвовали 25 партий и блоков. Согласно информации ЦИК, явка составила почти 50%.
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Фото: РЕЙТЕР
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