Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды

– уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.Ранее управление со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета информировало, что 3 января на территории Холмского, Поронайского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Макаровского, Невельского и Корсаковского районов ожидается ночью сильный, днем – умеренный снег, на побережье – метель при ветре 15–20 м/с.