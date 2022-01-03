Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды

Паромная переправа Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалин), которая соединяет остров с материком, закрыта до улучшения погодных условий, передает ТАСС.
– С 14:00 (6:00 по минскому времени) 3 января паромная переправа Ванино – Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий, – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Ранее управление со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета информировало, что 3 января на территории Холмского, Поронайского, Томаринского, Углегорского, Долинского, Макаровского, Невельского и Корсаковского районов ожидается ночью сильный, днем – умеренный снег, на побережье – метель при ветре 15–20 м/с.