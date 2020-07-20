Парламенты Беларуси и ОАЭ планируют активнее взаимодействовать на международной арене

Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Он также отметил, что парламенты двух стран сделают упор на поиске новых путей активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества.

Рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом ОАЭ сегодня в режиме видеоконференции провела встречу с группой дружбы с белорусским парламентом в Федеральном национальном совете ОАЭ.

- Создается механизм межпарламентского взаимодействия в двустороннем сотрудничестве Беларуси с Объединенными Арабским Эмиратами. Как известно, у нас прекрасно развивается политические, торгово-экономические, инвестиционное сотрудничество. Хорошие отношения установлены и между лидерами двух стран, - рассказал Сергей Рачков, который руководит рабочей группой.

Он сообщил, что в Национальном собрании разработали проект программы взаимодействия и направили его коллегам из ОАЭ:

- Будем стремиться активнее взаимодействовать на международных, межпарламентских площадках, в частности, в Межпарламентском союзе. Больше внимания обратим на реализацию договоренностей, достигнутых между двумя странами на высшем и высоком уровне. Уверен, парламентарии обеих стран найдут те формы, которые позволят интенсифицировать сотрудничество между двумя государствами.

Сенатор напомнил, что в 2019 году состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Кроме того, в прошлом году взаимный товарооборот вырос до 105 миллионов долларов. Белорусский экспорт составил 85,2 миллиона, увеличившись почти на 50% к уровню 2018-го. Также в минувшем году ОАЭ занял четвертое место по инвестициям в белорусскую экономику - их объем превысил 118 миллионов долларов.