Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.75
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Парламенты Беларуси и ОАЭ планируют активнее взаимодействовать на международной арене

Парламенты Беларуси и ОАЭ планируют активнее взаимодействовать на международной арене

Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Он также отметил, что парламенты двух стран сделают упор на поиске новых путей активизации торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества. 

Рабочая группа Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом ОАЭ сегодня в режиме видеоконференции провела встречу с группой дружбы с белорусским парламентом в Федеральном национальном совете ОАЭ. 

-  Создается механизм межпарламентского взаимодействия в двустороннем сотрудничестве Беларуси с Объединенными Арабским Эмиратами. Как известно, у нас прекрасно развивается политические, торгово-экономические, инвестиционное сотрудничество. Хорошие отношения установлены и между лидерами двух стран, - рассказал Сергей Рачков, который руководит рабочей группой. 

Он сообщил, что в Национальном собрании разработали проект программы взаимодействия и направили его коллегам из ОАЭ:

-  Будем стремиться активнее взаимодействовать на международных, межпарламентских площадках, в частности, в Межпарламентском союзе. Больше внимания обратим на реализацию договоренностей, достигнутых между двумя странами на высшем и высоком уровне. Уверен, парламентарии обеих стран найдут те формы, которые позволят интенсифицировать сотрудничество между двумя государствами. 

Сенатор напомнил, что в 2019 году состоялся первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна. Кроме того, в прошлом году взаимный товарооборот вырос до 105 миллионов долларов. Белорусский экспорт составил 85,2 миллиона, увеличившись почти на 50% к уровню 2018-го. Также в минувшем году ОАЭ занял четвертое место по инвестициям в белорусскую экономику - их объем превысил 118 миллионов долларов.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
При стрельбе в Вашингтоне погиб человек, восемь ранены
В Google Chrome для Android появились отложенные загрузки
Бен Аффлек может вернуться к роли Бэтмена
Президент пригласил в Беларусь экспертов Интерпола ознакомиться с материалами «дела Белгазпромбанка»
Ввод в эксплуатацию жилья в Беларуси в первом полугодии увеличился на 4 процента
Создатель олимпийского Мишки скончался на 85-м году жизни
Кровь на белой блузке – российский эксперт рассказал об изощренных технологиях воздействия извне
Наводнения привели к смерти 21 жителя Бангладеш
В Дятловском районе состоялся масштабный рейд по проверке сохранности техники в период уборки урожая
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три грации
Новый посол Беларуси в США планирует в августе отбыть в Вашингтон
Парламенты Беларуси и ОАЭ планируют активнее взаимодействовать на международной арене
Лукашенко: Беларуси очень важно развивать промышленные связи с Казахстаном
«Золотой мяч» не будут вручать впервые с момента основания премии
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси
Заместитель главного врача Бобруйской станции скорой помощи: люди ценят сложную работу бригад скорых
PlayStation 5 будут продавать не более одной штуки в руки
Один из самых известных телеметеорологов умер в России
Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии межгосударственного диалога с Колумбией
Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Кристина скоро вернется. Часть вторая
Власти Франции восстановят собор в Нанте после пожара
Xiaomi представила беспроводные наушники с шумоподавлением за 11 долларов
Продажи Renault в первом полугодии стали худшими с 2009 года
В Новогрудском районе горел автомобиль МАЗ
Биржа: 20 июля евро подорожал, российский рубль и доллар подешевели
Звезда сериала «Убойная сила» умерла в России
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19
Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов
Кадровый день у Президента
На Брестчине началась массовая жатва
мнение
Татьяна БИЗЮК
Разглядеть на экзамене талант
Лукашенко произвел кадровые обновления в системе национальной безопасности
Британским госслужащим запретили проводить совещания в помещениях, где есть смарт-колонки
Строительство ТРЦ началось на месте бывшего Червенского рынка
Игру Worms Armageddon обновили спустя 21 год после выпуска
Более 20 ДТП с велосипедистами зарегистрировано в Минске с начала года
Привлечение финансов, экономический и энергетический диалог, международная безопасность: посол Беларуси в США рассказал о приоритетных задачах
Президент согласовал кадровые назначения в органах республиканской и местной власти
Кубок Белорусской федерации биатлона стартует 1 августа
Неизвестный рассказ Хемингуэя перевели на белорусский язык
В Беларуси убрано около пяти процентов зерновых
Макей о странах, куда назначены новые послы: наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно
«Белавиа» выполнит рейс в Ташкент
Авторы
СКАНИРУЙТЕ