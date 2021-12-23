Парламентское собрание приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год

Союзный бюджет на 2022 год по доходам определен в сумме 4 млрд 598,9 млн российских рублей. Основу доходной части составят ежегодные отчисления Беларуси (1 млрд 534,5 млн российских рублей) и России (2 млрд 850,3 млн российских рублей). Кроме того, в бюджет СГ будут включены доходы, полученные Телерадиовещательной организацией Союзного государства и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 214,1 млн российских рублей.Расходы бюджета Союзного государства на 2022 год запланированы в объеме 3 млрд 111,5 млн российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 млрд 487,4 млн российских рублей. Средства бюджета в 2022 году планируется направить на финансирование трех программ и 28 мероприятий. Проектом Декрета Высшего госсовета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2022 год" устанавливается, что профицит бюджета по согласованию с Парламентским собранием будет направлен на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, которые будут утверждены в 2022 году.– сказалВ связи с этим, отметил Госсекретарь, основными приоритетами управления союзными финансами на период до 2024 года становится адаптация бюджетного процесса к новым задачам экономической интеграции.добавил он.В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший госсовет Союзного государства на утверждение.Вопрос о бюджете стал центральным на втором заседании сессии. Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также приняли заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.