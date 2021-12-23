Парламентское собрание приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год

Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Документ одобрен сегодня в Москве на втором заседании 61-й сессии Парламентского собрания, передает БЕЛТА.
Союзный бюджет на 2022 год по доходам определен в сумме 4 млрд 598,9 млн российских рублей. Основу доходной части составят ежегодные отчисления Беларуси (1 млрд 534,5 млн российских рублей) и России (2 млрд 850,3 млн российских рублей). Кроме того, в бюджет СГ будут включены доходы, полученные Телерадиовещательной организацией Союзного государства и остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 214,1 млн российских рублей.
Расходы бюджета Союзного государства на 2022 год запланированы в объеме 3 млрд 111,5 млн российских рублей. Бюджет сформирован с профицитом в сумме 1 млрд 487,4 млн российских рублей. Средства бюджета в 2022 году планируется направить на финансирование трех программ и 28 мероприятий. Проектом Декрета Высшего госсовета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2022 год" устанавливается, что профицит бюджета по согласованию с Парламентским собранием будет направлен на финансирование новых программ, проектов и мероприятий, которые будут утверждены в 2022 году.
"Считаю обязательным подчеркнуть, что принятие 4 ноября Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным, членами Высшего госсовета по-своему исторических решений, определивших новый этап экономической интеграции, безусловно, должно быть всеми нами учтено, – сказал Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. – Они определяют новые подходы в формировании практики бюджетной политики Союзного государства. Реализация 28 отраслевых союзных программ должна отразиться самым предметным образом в том числе на формировании тех проектов, которые финансируются в том числе из союзного бюджета".
В связи с этим, отметил Госсекретарь, основными приоритетами управления союзными финансами на период до 2024 года становится адаптация бюджетного процесса к новым задачам экономической интеграции. "А значит, проект бюджета в первом приближении на следующий год и, безусловно, в полном объеме на 2023 год должен быть подготовлен с учетом означенных подходов", – добавил он.
В соответствии с положениями Договора о создании Союзного государства принятый Парламентским собранием бюджет будет внесен в Высший госсовет Союзного государства на утверждение.
Вопрос о бюджете стал центральным на втором заседании сессии. Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также приняли заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять конкретные меры по разрешению кризиса.