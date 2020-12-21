Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год

Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год

Бюджет Союзного государства на 2021 год сформирован в размере порядка 4,7 миллиардов российских рублей. Об этом сообщила руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щёткина. Бюджет СГ приняли сегодня на заседании 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

- Когда мы говорим об интеграции, очень важна совместная деятельность, особенно если она подкреплена финансированием и совместными проектами. Более 84 процентов бюджета идет на финансирование девяти совместных программ и 26 мероприятий. Важно, чтобы они финансировались поступательно, по графику, чтобы срабатывали заказчики и с российской, и с белорусской стороны. Это касается укрепления границ и обороноспособности, инновационных продуктов. Очень важна программа, которая касается реабилитации чернобыльских территорий, - рассказала Марианна Щеткина. 

 Среди проектов она особо выделила работу с молодежью, олимпиады, турслеты, оздоровление людей, которые испытали на себе последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Марианна Щеткина подчеркнула, что проведение всех мероприятий находится на контроле Постоянного комитета СГ: 

-Интеграция будет только укрепляться. Наши лидеры - Александр Лукашенко и Владимир Путин - не раз это подчеркивали. И принятие бюджета еще раз говорит о том, что совместные мероприятия будет выполнены.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Футбол. Бурко, Селява и Архипов покинули солигорский «Шахтер»
В Минске пенсионер попал под поезд
Шаккалиев: антимонопольные органы государств-членов защищают конкуренцию в ЕАЭС
Скончался один из создателей мультфильма “Ну, погоди!”
«Нью-Джерси» отозвал Шаранговича из минского «Динамо»
Акция "Наши дети" с участием депутата Елены Потаповой прошла в детском саду № 5 Гродно
"Вместо карнавальных масок – защитные": лицеисты МВД примут участие в Новогоднем балу
Беларусь и Ватикан заинтересованы в активизации сотрудничества
Мир за выходные: новая блокада Великобритании, похолодание в отношениях России и США, ужесточение карантина в Украине
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Переговоры сначала капитуляция – где поставить вопрос?
Сроки призывной кампании продлены до 1 января в связи с эпидемической обстановкой
Виктория и Дэвид Бекхэм построят остров в Англии
Евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
Катались на лошадях, смотрели "Один дома" и пили какао: выходные белорусов в Instagram
Новый уполномоченный по делам религий и национальностей: хотелось бы громче слышать голоса конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей
Лукашенко: межконфессиональный мир будут пытаться разорвать, но мы должны не допустить этого
В Витебском районе открыли обновленный воинский мемориал
Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год
Штрафы на сумму более 10 тысяч рублей получили в одной из торговых сетей за нарушение ценообразования
Попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против Союзного государства - Андрейченко
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Зайцы грызут кору
Новый глава ГТК: главное наше направление – электронная таможня
Кадровый день у Президента
Новый председатель Березинского райисполкома: всегда открыт для разговора
Вакцина от коронавируса «Спутник-V» зарегистрирована в Беларуси. Прививочная кампания начнется в январе
Руководитель ГТК, уполномоченный по делам религий и национальностей, местная власть и заместители министров: Лукашенко произвел кадровые назначения
Нужно подняться на четвертый этаж: ученые нашли простой способ проверить здоровье сердца
Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Лукашенко обновил состав руководства Минздрава
Новые назначения в Минэкономики, Минтруда и соцзащиты
мнение
Вадим ГИГИН
Агенты бывают разные
Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Минске в праздничные дни
В Мозырском районе местный житель хранил около 400 литров алкоголя
Электронная ярмарка вакансий пройдет в Дрогичинском районе 22 декабря
В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма коронавируса на уровень смертности
Как украсить дом к году Быка
Закрытия не будет? "Первый канал" ответил на слухи о приостановке программы Елены Малышевой
В Светлогорском районе на пожаре из-за сигареты погиб молодой мужчина
Привычный способ прогулки опасен для домашнего питомца – ветеринарный врач
Погода 22 декабря: мокрый снег, гололед и от -5 °С до +3 °С
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Незнакомец на хуторе
Доктор Мясников рассказал, какие болезни лечит кофе
Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции оценивается в более 500 млрд долларов
В Каменецком районе в реке нашли тело пропавшей без вести женщины
Авторы
СКАНИРУЙТЕ