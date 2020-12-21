Парламентское собрание приняло бюджет СГ на 2021 год

Бюджет Союзного государства на 2021 год сформирован в размере порядка 4,7 миллиардов российских рублей. Об этом сообщила руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щёткина. Бюджет СГ приняли сегодня на заседании 59-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.



- Когда мы говорим об интеграции, очень важна совместная деятельность, особенно если она подкреплена финансированием и совместными проектами. Более 84 процентов бюджета идет на финансирование девяти совместных программ и 26 мероприятий. Важно, чтобы они финансировались поступательно, по графику, чтобы срабатывали заказчики и с российской, и с белорусской стороны. Это касается укрепления границ и обороноспособности, инновационных продуктов. Очень важна программа, которая касается реабилитации чернобыльских территорий, - рассказала Марианна Щеткина.



Среди проектов она особо выделила работу с молодежью, олимпиады, турслеты, оздоровление людей, которые испытали на себе последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Марианна Щеткина подчеркнула, что проведение всех мероприятий находится на контроле Постоянного комитета СГ:



-Интеграция будет только укрепляться. Наши лидеры - Александр Лукашенко и Владимир Путин - не раз это подчеркивали. И принятие бюджета еще раз говорит о том, что совместные мероприятия будет выполнены.