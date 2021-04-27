Парламентские слушания на тему территориальной целостности и народного единства пройдут 29 апреля

Будут обсуждаться международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы., – сказал Игорь Марзалюк.По его словам, проблема единства сегодня звучит как никогда актуально, как и те уроки, которые вынес белорусский народ из истории XX века., – отметил парламентарий.В числе участников парламентских слушаний – представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, а также научных организаций и вузов., – добавил Игорь Марзалюк.