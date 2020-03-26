Парламентские планы будут корректироваться с учетом Послания Президента

Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на заседании Совета Палаты представителей. Владимир Андрейченко отметил, что на ближайшие месяцы запланирован ряд практикоориентированных мероприятий — семинары, круглые столы, выездные заседания:

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— Желательно, чтобы результатом их проведения были не только дискуссии, но и конкретные предложения, рекомендации, которые могут лечь в основу нашей дальнейшей деятельности, — подчеркнул спикер Палаты представителей.

Постоянная комиссия по законодательству продолжит мониторинг процесса подготовки новых редакций Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. По словам Владимира Андрейченко, депутатам нужно анализировать предложения, которые поступают из округов по этой тематике, при необходимости озвучивать их перед межведомственной экспертной комиссией по подготовке проектов кодексов.

Большая работа в округах предстоит депутатам в связи с празднованием 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Спикер Палаты представителей призвал коллег принимать активное участие в торжественных мероприятиях, различных акциях и проектах, связанных с этой датой, уделить внимание патриотическому воспитанию молодежи, заботе о ветеранах, оказывать пожилым людям всяческую помощь.

— Мы все это учтем при составлении графика по работе депутатов в округах, — отметил Владимир Андрейченко. — Конечно, наши планы будут корректироваться с учетом обращения Президента с Посланием белорусскому народу и Парламенту, в котором Глава государства расставит акценты во внутренней и внешней политике нашей страны, обозначит задачи, которые стоят перед госорганами, включая Парламент.