Парламентарии передали подарки Могилевской областной детской больнице

В День защиты детей первичная организация Белорусского союза женщин Палаты представителей Национального собрания посетила отделение для новорожденных Могилевской областной детской больницы. Парламентарии встретились с коллективом, поздравили медицинский персонал и родителей с праздником, вручили предметы ухода за новорожденными, которые находятся в дневном отделении медицинской реабилитации для детей раннего возраста с поражением ЦНС с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.



Член правления Белорусского союза женщин, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова отметила:



– Нет ничего в жизни дороже, чем здоровье наших детей. Поэтому основной вектор нашего государства – это поддержка будущего поколения с рождения и до вступления во взрослую жизнь. Наша медицина стремительно развивается. И замечательно, что в стране созданы отделения, способные сохранить жизнь детям, которые родились раньше положенного срока. Врачи своим теплом, профессионализмом с помощью современного оборудования делают все возможное, чтобы детки выжили и были здоровы. Сегодня, в День защиты детей, хочется сказать добрые слова благодарности нашим врачам, поддержать родителей и их маленьких детей.



Ольга Петрашова добавила, что сегодняшняя акция приурочена еще к одной важной дате – в этом году ОО «Белорусский союз женщин» отмечает свое 30-летие. Поэтому активисты почти каждой первички наметили для себя выполнение тридцати важных дел. Сегодня был дан старт добрым делам.



Главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско поблагодарил гостей за теплые слова, а также нужные для учреждения здравоохранения подарки – более полутысячи различных пеленок. Игорь Борисович отметил, что больница работает по 22 врачебным специальностям, выхаживает детей от 500 граммов и выше.



– Конечно, у нас очень большие расходы инвентаря. И сегодня наши гости привезли нам пеленки, они очень нужны. Поэтому хотелось бы сказать огромное спасибо друзьям – депутатам Палаты представителей Национального собрания, Белорусскому союзу женщин, общественной патриотической организации «Патриоты Беларуси», которые приехали помочь нам. Они не забывают больницу, наших пациентов и медицинских работников. А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы детки росли здоровыми, крепкими и красивыми.



В отделении медицинской реабилитации для детей раннего возраста с поражением ЦНС с нарушением функции опорно-двигательного аппарата 30 коек, на госпитализации находится около 30 детей и несколько – в режиме дневного пребывания, они приходят на реабилитационную помощь. В отделении новорожденных ежедневно на госпитализации в среднем от 30 до 40 детей.