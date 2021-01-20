Парламентарии обсуждают модельное законотворчество в Союзном государстве

Совместно с научно-практическими центрами двух государств будет проработана дорожная карта дальнейшего развития модельного законотворчества.По словам Светланы Любецкой, депутата комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту модельное законодательство сможет значительно упростить унификацию правового поля Беларуси и России, что особенно востребовано разработчиками технологий для работы научных, производственных центров, перевозчиками, работниками банковской системы.В качестве примера эксперты назвали развитие цифровой экономики. В наших странах это единый рынок, где работают одни и те же IT-компании. Одна из проблем – отсутствие единого понятийного аппарата. Модельное законодательство могло бы решить этот вопрос.В ходе парламентских слушаний также обсуждали приоритетные сферы модельного регулирования, рассматривали опыт модельного законотворчества в рамках СНГ и ОДКБ. По результатам работы подготовят рекомендации, которые будут рассмотрены на заседании комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.