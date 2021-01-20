Парламентарии обсуждают модельное законотворчество в Союзном государстве

Парламентские слушания проходят в формате видеоконференции. В заседании принимают участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств, международных организаций, органов власти приграничных регионов, ведущие юристы и эксперты в области права.
– В ходе парламентских слушаний мы обсудили разработку модельных законодательных актов, которые в дальнейшем могли бы послужить основой формирования национального законодательства в наших странах, а также способствовали гармонизации и сближению правовых систем Беларуси и России. Была достигнута договоренность о необходимости проведения научно-исследовательской работы, которая помогла бы определить сферу и направления работы в рамках модельного законотворчества. Самые перспективные и актуальные темы – развитие цифровой экономики, информационная безопасность, защита исторической памяти.
Совместно с научно-практическими центрами двух государств будет проработана дорожная карта дальнейшего развития модельного законотворчества.
По словам Светланы Любецкой, депутата комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту модельное законодательство сможет значительно упростить унификацию правового поля Беларуси и России, что особенно востребовано разработчиками технологий для работы научных, производственных центров, перевозчиками, работниками банковской системы.
В качестве примера эксперты назвали развитие цифровой экономики. В наших странах это единый рынок, где работают одни и те же IT-компании. Одна из проблем – отсутствие единого понятийного аппарата. Модельное законодательство могло бы решить этот вопрос.
В ходе парламентских слушаний также обсуждали приоритетные сферы модельного регулирования, рассматривали опыт модельного законотворчества в рамках СНГ и ОДКБ. По результатам работы подготовят рекомендации, которые будут рассмотрены на заседании комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту.
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Парламентарии обсуждают модельное законотворчество в Союзном государстве
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Фото: Кристина Хилько