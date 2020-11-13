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Парламентарии обсудили предотвращение и решение международных коммерческих споров инициативы «Одного пояса, одного пути»

Сегодня прошел Китайский форум по международному правовому сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Мероприятие собрало участников из более чем двадцати стран, среди которых –  представители государственных органов, судей и юристов. На повестке дня обсуждались темы по предотвращению и решению международных коммерческих споров «Одного пояса, одного пути», а также международное правовое сотрудничество в области профилактики и охраны здоровья населения.

 
От нашей страны в работе форума принял участие заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания, председатель общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов» Валерий Мицкевич. Он выразил мнение, что на данном этапе важно совершенствовать правовую базу по противодействию распространению инфекции. Соответствующее предложение, имеющее важное значение для борьбы с COVID-19, в первую очередь в сфере эпидемиологического надзора, профилактики инфекций, инфекционного контроля, международных поездок и торговли целесообразно проработать на межгосударственном уровне.
 
– И здесь юридическое сообщество способно внести свой существенный вклад, поскольку охрана здоровья требует глобальных действий. Эффективность национальных правовых механизмов зависит от их согласованности с международными обязательствами по реагированию на существующие и возникающие новые угрозы для здоровья населения. Сейчас на первое место выходит бесперебойное эффективное функционирование экономики и институтов власти. Наша общая задача не только принять действенные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, но и создать необходимые условия для развития основных сфер жизнедеятельности общества.
 
Также он обратил внимание на то, что любая экономическая деятельность неизбежно сопровождается спорами и конфликтами. Задача юристов – не только совместно предотвращать споры, но и предлагать действенные механизмы их разрешения и минимизации ущерба для сторон.
 
– В этой связи белорусская сторона полагает целесообразным провести на полях очередного форума лидеров стран –участниц инициативы «Один пояс, один путь» панельную дискуссию по механизмам урегулирования коммерческих споров с участием экспертов, в том числе представителей национальных торгово-промышленных палат и союзов юристов. Предметом обсуждения на этой панельной дискуссии могло бы стать сближение позиций по законодательному регулированию разрешений международных коммерческих споров и выработке альтернативных механизмов решения спорных ситуаций в ходе совместных проектов. 
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Фото: РЕЙТЕР
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