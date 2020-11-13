Парламентарии обсудили предотвращение и решение международных коммерческих споров инициативы «Одного пояса, одного пути»

От нашей страны в работе форума принял участие заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания,Он выразил мнение, что на данном этапе важно совершенствовать правовую базу по противодействию распространению инфекции. Соответствующее предложение, имеющее важное значение для борьбы с COVID-19, в первую очередь в сфере эпидемиологического надзора, профилактики инфекций, инфекционного контроля, международных поездок и торговли целесообразно проработать на межгосударственном уровне.Также он обратил внимание на то, что любая экономическая деятельность неизбежно сопровождается спорами и конфликтами. Задача юристов – не только совместно предотвращать споры, но и предлагать действенные механизмы их разрешения и минимизации ущерба для сторон.