Глава государства Александр Лукашенко 24 ноября подписал Указ № 438 "Об основании нагрудного знака депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь", сообщает пресс-служба Президента.
Обновленный нагрудный знак разработан с учетом законов и правил геральдики при участии депутатов и сенаторов.
Для соблюдения традиций парламентаризма в качестве основы нагрудного знака сохранено изображение государственного флага. Прежняя надпись "Парламент Республики Беларусь" заменена на "Парламент Беларуси" – так она лучше читается. Кроме того, концентрические рельефные лучи, выходящие из верхнего левого угла, заменены плавным переливом эмали с темного на более светлый тон красного и зеленого цветов.
Нагрудный знак нового образца планируется начать выдавать парламентариям следующего, восьмого, созыва.
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Парламентарии Национального собрания восьмого созыва получат обновленный нагрудный знак
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Фото: Виталий ГИЛЬ