Парламентарии Национального собрания восьмого созыва получат обновленный нагрудный знак

Обновленный нагрудный знак разработан с учетом законов и правил геральдики при участии депутатов и сенаторов.Для соблюдения традиций парламентаризма в качестве основы нагрудного знака сохранено изображение государственного флага. Прежняя надпись "Парламент Республики Беларусь" заменена на "Парламент Беларуси" – так она лучше читается. Кроме того, концентрические рельефные лучи, выходящие из верхнего левого угла, заменены плавным переливом эмали с темного на более светлый тон красного и зеленого цветов.Нагрудный знак нового образца планируется начать выдавать парламентариям следующего, восьмого, созыва.