В июне Постоянная комиссия Палаты представителей по законодательству посетила Брестскую область с рабочей поездкой, приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Парламентарии посетили митинг-реквием в Брестской крепости, памятники и музей, посвященные ВОВ. По итогам поездки был снят фильм в память о трагическом событии в истории нашего народа. Так стартовала акция «Нам жить и помнить».
Небольшой фильм раскрывает несколько тем. Например, роль города над Бугом в противостоянии немецко-фашистским захватчикам и важность сохранения исторической памяти о событиях ВОВ (особенно когда ее пытаются переписать зарубежные силы). Депутаты Палаты представителей в фильме делятся своими эмоциями и комментариями:
– Есть то, над чем ни санкции, ни время не властны. Это память. И чем дальше уходят огненные годы войны, тем больнее становится за каждого, кто отдал свою жизнь, – говорит член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Ирина Довгало.
Акция «Нам жить и помнить» стартовала в Брестской области в юбилейную дату 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ей еще предстоит пройти по всей Беларуси. Участники акции – члены Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству – посетят еще много мемориальных мест в разных регионах страны. По итогам таких поездок планируется снять аналогичные фильмы.
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Парламентарии начали акцию «Нам жить и помнить», сняв фильм о ВОВ
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