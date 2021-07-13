Парламентарии начали акцию «Нам жить и помнить», сняв фильм о ВОВ

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Небольшой фильм раскрывает несколько тем. Например, роль города над Бугом в противостоянии немецко-фашистским захватчикам и важность сохранения исторической памяти о событиях ВОВ (особенно когда ее пытаются переписать зарубежные силы). Депутаты Палаты представителей в фильме делятся своими эмоциями и комментариями:– говоритАкция «Нам жить и помнить» стартовала в Брестской области в юбилейную дату 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ей еще предстоит пройти по всей Беларуси. Участники акции – члены Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству – посетят еще много мемориальных мест в разных регионах страны. По итогам таких поездок планируется снять аналогичные фильмы.