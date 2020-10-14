Первым вице-премьером назначен Артем Новиков, а руководителем аппарата правительства – Бактыбек Аманбаев, пишет информационное агентство «Кабар».
Сообщается, что на заседании парламента в государственной резиденции «Ала-Арча» депутаты единогласно утвердили структуру, состав и программу правительства Садыра Жапарова.
Напомним, что президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ об отставке правительства во главе с премьером. Жапаров был избран на пост премьер-министра страны 10 октября на внеочередном заседании парламента. Но позже Жээнбеков вернул документ в парламент и заявил, что назначение главы правительства не должно вызывать вопросов в части легитимности.
Фото: информационное агентство «Кабар»
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Парламентарии Кыргызстана единогласно утвердили новый состав правительства во главе с Жапаровым
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