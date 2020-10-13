Депутаты единогласно утвердили указ президента о введении ЧП на территории столицы, сообщает информационное агентство «Кабар».
Внеочередное заседание парламента, на котором присутствуют 62 депутата, проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».
Напомним, 12 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября текущего года. Данное решение связано с тем, что предыдущий указ о введении режима ЧП парламент не рассмотрел в течение трех дней.
В столице действует комендантский час с 22:00 до 05:00 и запрет на организацию массовых собраний (в том числе митингов). Также указ запрещает увольнять рабочих по собственному желанию без уважительных на то причин и устанавливать особый режим работы предприятий. В дополнение к данным мерам будет введен усиленный контроль за СМИ и особые правила пользования связью, ограничат движение транспорта.
Фото: информационное агентство «Кабар»
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Парламент Кыргызстана одобрил введение режима чрезвычайного положения в Бишкеке
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