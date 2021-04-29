В Китае сегодня приняли закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, передает РИА Новости.
Закон одобрили по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны. Он вступает в силу в четверг, 29 апреля.
Ранее власти Китая были озабочены вопросом, как накормить огромное население. Со временем проблему удалось решить, однако возникла другая. В настоящий момент правительство страны занимается борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.
– Явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает, – сказал лидер КНР Си Цзиньпин и поручил популяризировать среди граждан умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у населения чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".
После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", в которой уже приняли участие миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся снимками или роликами с пустыми тарелками, демонстрируя, что все блюда были съедены.
Фото: pixabay.com
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Парламент Китая принял закон о борьбе с расточительством в еде
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