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Парламент Беларуси 16 апреля рассмотрит пакет документов по развитию евразийской интеграции

Пакет документов по развитию евразийской интеграции рассмотрит 16 апреля Палата представителей во время очередного заседания весенней сессии. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей.


В повестке ратификация протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров. В Овальном зале рассмотрят соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, передает БелТА. Планируется ратифицировать протокол, касающийся применения Кыргызстаном Договора о ЕАЭС и других документов евразийского права.

Кроме того, депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в законы по промышленной безопасности и перевозке опасных грузов, по идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения. Предстоит обсудить в том числе проект, который приводит белорусское законодательство в соответствие с Жилищным кодексом.

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Фото: Виталий ГИЛЬ
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